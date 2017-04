× Erweitern Wenn der Vorhang fällt

Die Dokumentation „Wenn der Vorhang fällt“ fasst zusammen, was sich in gut 30 Jahren in Sachen deutschsprachigem Rap und Hip-Hop getan hat.

Die Musik selbst kommt dabei jedoch etwas zu kurz. Dafür kommen Künstler, wie Max Herre, Sido, Samy Deluxe und Smudo zu Wort und berichten von ihren ersten Kontakten zur deutschen HipHop Szene, dem großen Boom in den 90ern und der anschließenden Neuausrichtung eines ganzen Genres in den 00er Jahren.

Start: 30. März