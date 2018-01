Närrisches Treiben in Heilbronn, Neckar-Odenwald und Hohenlohe

× Erweitern Fasching

Karneval, Fasching und Fasnacht versetzen die MORITZ-Region in Hochstimmung. Hexen, Teufel, Narren und viele mehr treiben in den Gassen ihr Unwesen. Einige Termine aus den Regionen Heilbronn, Neckar-Odenwald-Kreis und Hohenlohe findet Ihr hier! Das närrische Treiben wird begleitet von stimmungsvoller Karnevalsmusik, tollen Kostüme und roten Clownsnasen. Das närrische Treiben kann beginnen!

Heilbronn

Faschingsumzug Talheim

Am 04.02. um 14 Uhr werden die Gassen erfüllt von stimmungsgeladener Musik, krakeelen und ausgelassener Stimmung. Es sind 2.500 Aktive aus ganz Baden-Württemberg und Rheinland Pfalz mit Faschingswägen, Maskengruppen und Guggenmusikgruppen am Start. Der Startschuß fällt um 13:59 Uhr.

👉 Faschingsumzug Talheim

Schmudo Ellhofen

Die neue Faschingsparty der Sulmtalnarren Ellhofen lädt zum SchmuDo mit der Coverband "Crazy Zoo"ein. Die Spezialisten für die abgefahrensten Partys sorgen am schmutzigen Donnerstag, 8.2., für eine tierische Fete.

👉 SchmuDo Ellhofen

Hunters Faschingsparty

Die Coverrockband Gravity und DJ Rossi rocken am 10.2. die Stauwehrhalle Horkheim ab 19.31 Uhr. Am Tag darauf dürfen sich die Kleinen auf den Kinderfasching freuen.

👉 Hunters Faschingsparty

Faschingsumzug Bad Wimpfen

Am 11.02. zieht der Bad Wimpfener Faschingsumzug ab 14:11 Uhr durch das Tal bis hoch in die geschmückte Altstadt. Tradition, Flair und eine tolle Stimmung zeichnen das alljährliche närrische Treiben aus. Dutzende von Musikern und Gruppen befreundeter Karnevalsgesellschaften und Vereine sorgen jedes Jahr für reichlich närrische Stimmung!

👉 Faschingumzug Bad Wimpfen

Neckar-Odenwald

4. Lembocher Nachtumzug

Die Wulle Wacken sind wieder los! Bereits zum 4. Mail lädt die Stadt Limbach am 20.01. zum Nachtumzug ein. Nach dem stimmungsvollen Umzug geht die Party direkt im Anschluss auf dem Maskenball im Narrentempel (Sport- und Kulturhalle) weiter. Der Faschings-DJ-Frank sorgt für ordentlich gute Laune! Warum-up ist um 17 Uhr, der Nachtumzug beginnt um 18:30 Uhr.

👉 4. Lembocher Nachtumzug

Göikerfete

Nach dem Riesen-Erfolgen der letzten Jahre wird es natürlich auch in diesem Jahr am 26.01. in der wunderschön dekorierten Sporthalle Glashofen ab 20:11 Uhr die mittlerweile neunzehnte Göikerfete der FG "Höhgöiker" Glashofen mit dem Party DJ Powerduo CRAZY und MAIO geben. Elektrisierte Stimmung und eine tolle Musik bringen die Halle zum beben!

👉 Göikerfete Walldürn

Prunksitzung der KG Blau-Weiss Wiesloch e.V.

Bewährte Büttenredner aus der Region werden am 27.01 ab 19:11 Uhr die Gäste an diesem Abend bestens unterhalten. Das Männerballett, die Havana Club Boys werden ebenfalls ihren neuesten Tanz präsentieren.

👉 Prunksitzung der KG Blau-Weiss Wiesloch e.V.

Hohenlohe

Tura Fasching

Los geht es am Samstag, 20.01. ab 20 Uhr mit der ROCK.POP.SHOW mit Barbed Wire in der Weinbrennerhalle in Untermünkheim. Am 27.01 dürfen sich die Partyfreudigen auf die DU.WIR.PARTY mit TETs und Zellamer Guggafatzer freuen. Das bebende Finale bietet TURA.MEETS.MALLE mit DJ Schürze und Mickie Krause.

👉 Tura Fasching

Prunksitzung Igersheim

Nicht erst seit Gründung der Fastnachtsgesellschaft „Kalrobia“e.V. Igersheim im Jahre 1965, damals noch Faschingsgesellschaft, wird in Igersheim Fastnacht gefeiert. Das närrische Symbol der Igersheimer Fastnacht ist die Kalrobenrübe, eine wohlschmeckende Erdrübe, mit der sich die einheimische Bevölkerung seit jeher identifiziert. Bei der Gründung der damaligen Faschingsgesellschaft war deshalb klar, dass man den Namen besagter Erdrübe in den Vereinsnamenmit aufnehmen würde. Am 26.01. findet ab 19:45 Uhr die Prunksitzung in der Erlenbachhalle in Igersheim statt.

👉 Prunksitzung Igersheim

Igersheimer Fasnachtsumzug

Die Fasnachtsgesellschaft Kalrobia veranstaltet am 11.02. ab 14 Uhr den traditionellen Fasnachtsumzug, bei dem es närrisch zur Sache geht! Auch in diesem Jahr ziehen bunt geschmückte Wagen und zahlreiche Gruppen durch die Straßen.

👉 Igersheimer Fasnachtsumzug

