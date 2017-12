Ade 2017 - es war schön mit dir.

× Erweitern Silvester Tanz Harmonie Foto: Wolfgang Rieger - Fotolia

Kaum ist der Stress der Weihnachtsfeiertage vorüber, steht bereits die nächste Planung in den Startlöchern. Der letzte Tag im Jahr - nämlich die Silvesternacht in das neue Jahr 2018.

Um das alte Jahr glücklich mit Familie und Freunden zu verabschieden, haben wir nachstehend ein paar Ausgewählte Silvesterevents in unserer Region zusammengestellt. Klein oder Groß, Partymaus oder Theatergänger - auch in diesem Jahr ist bestimmt für jeden das Passende dabei, um allen Feierlustigen eine unvergessliche Silvesterfeier zu bieten.

Heilbronn

Im Creme 21 findet auch in diesem Jahr wieder die bekannte Logo-Silvesterparty mit DJ Double D. und DJ Richie de Bell statt. Um 22 Uhr eröffnet der Club seine Pforten.

Neben dem mehrgängigen Gourmet-Buffet und lustigen Fotoboxen können die Walzer und Discofox-Liebhaber ihr Tanzbein schwingen. Hierzu begleiten wird die Band "Happyness Voice". Los geht es mit dem Sektempfang um 20 Uhr.

Stuttgart

Das Goldmarks Stuttgart veranstaltet in diesem Jahr ein dreitägiges Festival der Rock 'n' Roll-Musik. Beginn ist Freitag, Samstag und Sonntag jeweils um 20 Uhr.

Für die Kleinen der Region läd Nellys Puppen Theater zur lustigen Silvesterkomödie ein. Die Vorführungen finden jeweils um 18 Uhr, 19.30 Uhr und 21 Uhr.

Ludwigsburg

Im Luna Lichtspieltheater kann man das Jahr mit den Berliner Philharmonikern, Sir Simon Rattle und der Mezzosopranistin Joyce DiDonato ausklingen lassen. Zum letzten Mal dirigiert Sir Simon Rattle die schillernde Silvestergala als Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Beginn ist 17 Uhr.

Reutlingen

Eine Mischung aus Comedy und Erzähltheater. Die halb-griechische Tramödie mit Chrysi Taoussani begleitet den Silvesterabend mit seinem Theaterstück "Oh Neurosen aus Athen" ab 18 Uhr im Theater Reutlingen.

Das Große Silvester Varité mit clownesker Conference von Klikusch. Fette Moves, eine atemberaubende Breakdance-Show, Licht-Shows und Jonglagen. Kevin Knoche verabschiedet unterhaltsam das Jahr. Los geht es um 20 Uhr im Kulturzentrum Reutlingen.

Schwäbisch Hall

Bei der Silvesterparty mit DJ Markus Mercy könnt ihr zu den Musikrichtungen Best of Black, House, Charts und allseits bekannten 90er-Hits tanzen. Die Feier beginnt um 20 Uhr im Barfüsser in Schwäbisch Hall.

Tübingen

Schwingt die Hüften! Für Liebhaber des Salsa veranstaltet die Salsa Mara Tanzschule die Salsa Silvester Party mit DJ Patrick und DJ Yasser im Tanz Atelier Tübingen. Zu kubanischer Musik kann stilvoll in das neue Jahr getanzt werden. Los geht es um 22 Uhr.

Otto Reutter, einer der größten deutschen Humoristen, begleitet auf witzige Art und Weise den Einstieg ins kommende Jahr. Los mit dem Entertainment geht es um 21 Uhr im Zimmertheater Tübingen.

