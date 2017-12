Bergfilm auf Constants Tor im Keller Klub

× 1 von 8 Erweitern Bergfilm 2017.JPG www.moritz.de × 2 von 8 Erweitern Bergfilm 2017-2.JPG www.moritz.de × 3 von 8 Erweitern Bergfilm 2017-3.JPG www.moritz.de × 4 von 8 Erweitern Bergfilm 2017-4.JPG www.moritz.de × 5 von 8 Erweitern Bergfilm 2017-5.JPG www.moritz.de × 6 von 8 Erweitern Bergfilm 2017-6.JPG www.moritz.de × 7 von 8 Erweitern Bergfilm 2017-7.JPG www.moritz.de × 8 von 8 Erweitern Bergfilm 2017-8.JPG www.moritz.de Prev Next

Die Kölner Band Bergfilm brachte am Samstag, 2.12., tanzbaren Elektropop in den Keller Klub. Unterstützt wurden sie dabei von Brothers of Santa Claus, die sogar ihre eigene kleine Fanscharr mitbrachten.

Mit entspannten Gitarrensound überzeugten dann auch Brothers of Santa Claus das Publikum und durften ihr Set mit einer kleinen Zugabe abschließen ehe Bergflm die kleine Bühne des Kellerklubs betraten.

Seit 2013 sind Bergfilm mit ihrem Elektropop in Deutschland unterwegs. Anfang diesen Jahres erschien mit „Constants“ das erste Album, mit dem sie aktuell touren. Durchaus tanzbar, wenn auch nicht euphorische, aber spannende und eingängige Melodien kamen so auf dem Konzert der Newcomer zu Tage. Gekonnt wurden dabei elektronische und akustische Elemente kombiniert und neben den eigenen Werken auch Songs befreundeter Band wie Bright Lies von den Giant Rooks geremixt. Besonders, wenn Sänger Arthur Lingk bei manchen Songs in die tiefen Stimmlagen wechselt, zeigt sich, dass da für kommende Tracks in dieser Band noch einiges an Potential versteckt sein könnte.

Ab Dezember steht ihnen zu dem ein kleiner Umbruch bevor, wenn Marvin, der sich mit dem Bongospiel schon mal ein bisschen an diesem Abend auf der Bühne ausleben durfte, zu der Band hinzustoßen wird und Christoph, den es nach Kanada zieht, an den Synthies ersetzt..