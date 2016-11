Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - Märchenfilm mit Live-Orchester

× Erweitern Aschenbrödel Haselnüsse

»Ein Hütchen mit Federn, die Armbrust über der Schulter – aber ein Jäger ist es nicht. Ein silberdurchwirktes Kleid mit Schleppe zum Ball – aber eine Prinzessin ist es nicht.« Wer das Rätsel errät, gehört wahrscheinlich zur riesigen Fangemeinde, die nicht nur diese Sätze aus dem Märchenklassiker »Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« auswendig mitsprechen kann. Für diese gehört der tschechische Kultfilm aus dem Jahr 1973 zu Weihnachten wie Kerzenlicht und der Duft frischer Tannennadeln. Allein 2015 ging die Geschichte in wenigen Tagen 23 Mal über den Bildschirm. Kurz vor Weihnachten kann man den Klassiker jetzt in einer ganz besonderen Form erleben: in strahlendem Kinoformat auf einer Großleinwand, live begleitet von einem Sinfonieorchester. Die Württembergische Philharmonie Reutlingen synchronisiert Szene für Szene mit dem wunderbaren Originalsoundtrack von Karel Svoboda. Ber

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel – Der Märchenfilm mit Live-Orchester

Do. 22. Dezember, 19 Uhr, Liederhalle, Stuttgart, Karten unter Fon: 0711-524300 oder www.stuttgartkonzert.de