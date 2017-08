Kultmusical „Hair“ eröffnet Spielzeit 2018

× Erweitern Foto: Burgfestspiele Jagsthausen

82 Aufführungen im Burghof sowie im Gewölbe der Götzenburg umfasst der Sommer-Spielplan 2018 der Burgfestspiele Jagsthausen, der jetzt wenige Tage vor Ende der aktuellen Spielzeit vorgestellt wurde.

Eröffnen wird das traditionsreiche und zu den erfolgreichsten Freilichtbühnen in Baden-Württemberg gehörende Profitheater in der Nähe von Heilbronn am Freitag, 8. Juni 2018, mit dem Kultmusical „Hair“. Bis zum Ende der 69. Spielzeit am 26. August 2018 stehen mit „Die drei Musketiere“, „Baskerville - Sherlock Holmes und der Hund von Baskerville“, „Der bewegte Mann – Das Musical“, „Pippi Langstrumpf“, „Der kleine Rabe Socke: Alles meins!“, „Ziemlich beste Freunde“ und dem Traditionsstück „Götz von Berlichingen“ attraktive Schauspiele, Musicals sowie Kinder- und Familienstücke auf dem Programm. Geschäftsführung und künstlerische Leitung sind überzeugt, dem Publikum mit dieser Auswahl einen hochinteressanten Spannungsbogen auch im kommenden Jahr zu bieten. Der Vorverkauf startet am Montag, 16. Oktober.

Spielzeit 2017 mit 41.000 Besuchern

Kurz vor Ende der aktuellen Spielzeit an diesem Wochenende geht die Geschäftsleitung von rund 41.000 Besuchern in diesem Jahr aus, die eine oder mehrere der acht Produktionen, zwei Konzerte sowie fünf Soloprogramme im Burghof und Gewölbe der Götzenburg gesehen haben. Erfolgreichstes Stück war das Musical „Catch me if you can“, zu dem alleine an fünfzehn Abendvorstellungen rund 11.000 Zuschauer kamen. Gefeiert, und mit etwa 5.600 Gästen auch sehr gut besucht, wurde das in einer jährlichen Neuinterpretation gezeigte Schauspiel „Götz von Berlichingen“ an historischer Stätte. Speziell gewürdigt wurden alle Aufführungen vom Publikum: Beim seit sieben Jahren vergebenen Publikumspreis für herausragende Leistungen auf der Bühne, votierte dieses nicht für eine einzelne Person, sondern für das Gesamtensemble der Festspiele.