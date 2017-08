Theater und Musik in der Stadthalle Plochingen

Theater- und Musicalfans kommen ab Oktober in der Stadthalle Plochingen voll auf Ihre Kosten, denn dann startet hier die neue Theatersaison. Los geht es am 11. Oktober 2017 mit dem Schauspiel »Der Fall Luther«, in dem sich Martin Luther in einer Gerichtsverhandlung gegen den Vorwurf verteidigen muss, durch seine Reden und Schriften den Aufstand der Bauern initiiert zu haben.

The Blues Brothers – Coole Typen mit Witz und Charme

× Erweitern Foto: Philipp Moenckert The Blues Brother

Am 10. November 2017 kommt das Musical »The Blues Brothers« nach dem Kultfilm von John Landis nach Plochingen. In schwarzem Anzug, mit schwarzem Hut und schwarzer Sonnenbrille – ihren Markenzeichen – wollen die Brüder Jake und Elwood durch ein Blueskonzert ein katholisches Waisenhaus retten – immer unterwegs im Auftrag des Herrn. Witz, Charme, coole Typen und beste Filmmusik vereinen sich zu einem actionreichen Musical mit unvergesslichen Songs. Am 10. Januar 2018 kommt die Komödie »Die Kirche bleibt im Dorf« nach der Filmvorlage von Ulrike Grote als Theaterinszenierung auf die Bühne. Das Stück um die Feindschaft zweier Ortschaften nimmt die schwäbischen Eigenheiten liebevoll auf die Schippe, dazu gibt es zünftige rockige Live-Musik. »Der Steppenwolf« nach der berühmten Romanvorlage von Hermann Hesse folgt am 8. Februar 2018. Im Mittelpunkt des Stückes steht der Lebenskünstler Harry Haller, der durch einen extremen Lebenswandel versucht, der bürgerlichen Durchschnittlichkeit zu entkommen. In Goethes Drama »Faust – der Tragödie erster Teil« am 8. März 2018 leidet Faust an der Unzulänglichkeit der Menschen und der Welt und schließt daher mit dem Teufel einen verhängnisvollen Pakt. Die Theaterstücke »Der Steppenwolf« und »Faust« eignen sich besonders auch für jugendliche Zuschauer, denn sie sind Schwerpunktthemen im Abiturfach Deutsch. Die Spielzeit 2017/18 umfasst insgesamt fünf Vorstellungen, die sowohl im Abonnement als auch einzeln gebucht werden können.

Jazzkonzert mit »Charly Antolini Swing Explosion«

Jazz-Freunde können sich am 23. Oktober 2017 auf das Konzert mit dem berühmten schweizerischen Drummer Charly Antolini freuen. Zur »Charly Antolini Swing Explosion« anlässlich seines 80. Geburtstags hat er Bernhard Ullrich (Klarinette), Thilo Wagner (Piano), Jan Jankeje (Kontrabass) und Dizzy Krisch (Vibraphon) auf die Bühne eingeladen. tmo

Programm der Stadthalle Plochingen 2017/2018

»Der Fall Luther« Mi. 11. Oktober 2017, 20 Uhr

»Charly Antolini Swing Explosion« Mo. 23. Okt. 2017, 19.30 Uhr

»The Blues Brothers« Fr. 10. November 2017, 20 Uhr

»Die Kirche bleibt im Dorf« Mi. 10. Januar 2018, 20 Uhr

»Der Steppenwolf« Do. 8. Februar 2018, 20 Uhr

»Faust - der Tragödie erster Teil« Do. 8. März 2018, 20 Uhr

Vorverkauf/Reservierung PlochingenInfo, Marktstraße 36, 73207 Plochingen, 07153/7005-252, kultur@plochingen.de, www.plochingen.de