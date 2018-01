SG BBM Bietigheim bei Borussia Dortmund gefordert

Zwischen den Champions League-Begegnungen beim Thüringer HC und gegen den HC Vardar, ist der Deutsche Handballmeister der Frauen, die SG BBM Bietigheim, am Mittwochabend (19.30 Uhr / Livestream bei Sportdeutschland.tv) bei Borussia Dortmund gefordert. Der BVB, deutscher Pokalsieger von 1997, strebt nach einer Revanche für die Heimniederlage gegen die SG BBM im November im DHB-Pokal.

Am 12. Spieltag der Handball Bundesliga Frauen (HBF) empfängt der BVB Borussia Dortmund in der Sporthalle Wellinghofen als Tabellen-Achter den Zweitplatzierten aus Bietigheim. Der BVB hat bislang 11:11 Punkte auf seinem Konto und ist in diesem Kalenderjahr noch ohne Punktgewinn. Zuletzt mussten die Schwarz-gelben zwei Niederlagen in der Liga verkraften.

In der laufenden Saison trafen beide Teams erstmals im November in der 3. Runde des DHB-Pokals aufeinander. Die SG BBM Bietigheim zog hierbei mit einem 25:29 Auswärtserfolg ins Viertelfinale des Pokals ein. In Dortmund gilt es für die SG BBM Bietigheim nun die Niederlage beim Thüringer HC am vergangenen Wochenende zum Hauptrundenauftakt in der Champions League zu verarbeiten. Mit 26:28 unterlag der Deutsche Meister am Samstag im innerdeutschen Duell beim THC.

So sieht SG BBM-Trainer Martin Albertsen sein Team beim BVB gefordert: „Wir müssen wieder eine konzentrierte Leistung zeigen und mannschaftlich geschlossen auftreten. Der BVB ist ein heimstarkes Team, gegen die wir unsere Chancen gut herausspielen und nützen müssen,“ betont Albertsen.