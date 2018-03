SGBBM Frauen auswärts bei der HSG Blomberg/Lippe gefordert

× Erweitern Foto: Wolf-Sportfoto SGBBM Ludwigsburg, Deutschland 01. November 2017: CL - 17/18 - SG BBM Bietigheim vs. Vipers Kristiansand

Nach dem Sieg im schwäbischen Derby über die Neckarsulmer Sportunion, geht es für den Deutschen Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, bereits an diesem Samstag weiter.

Im Gastspiel bei der HSG Blomberg/Lippe, will das Team von Martin Albertsen seinen Lauf fortsetzen und auswärts erfolgreich sein.

Die letzten Auftritte der SG BBM Bietigheim lesen sich gut: Der wohl besten Saisonleistung gegen den FTC-Rail Cargo Hungaria, folgte der Derbysieg über die Neckarsulmer Sportunion. Ausruhen darf sich der Deutsche Meister darauf aber nicht, denn bereits diesen Samstag wartet um 16.30 Uhr die nächste Aufgabe. Im Auswärtsspiel gegen die HSG Blomberg/Lippe kann die SG BBM dafür auf Außenspielerin Angela Malestein setzen. Die Niederländerin gab nach ihrem Nasenbeinbruch ein überzeugendes Comeback im Derby und traf dabei drei Mal.

Der nächste Gegner, die HSG Blomberg/Lippe, besteht ursprünglich aus zwei Stammvereinen: Im Jahr 1993 schlossen sich der TV Herrentrup und der TV Blomberg zusammen und spielen seitdem unter dem aktuellen Vereinsnamen. Seit ihrer Gründung ist die Spielgemeinschaft durchaus erfolgreich. Derzeit steht das Team von Trainer André Fuhr nach 17 Spielen und 22:12 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz. Im letzten Duell zwischen den Blau-Weißen und der SG BBM, am 18. Oktober 2017, hieß es am Ende 35:23 für den Deutschen Meister.

SGBBM-Coach Martin Albertsen blickt bereits voraus: „Man hat in den letzten Spielen von Blomberg gesehen, dass sie ein schwerer Gegner sind. Ich erwarte daher ein enges Spiel und hoffe sehr, dass wir die Partie für uns entscheiden und die beiden Punkte mitnehmen können.“

Im Hinblick auf die Tabellenspitze ist der kommende Spieltag in doppelter Hinsicht interessant: Nicht nur die SG BBM kämpft um zwei wichtige Punkte. Ebenfalls am Samstag spielt die TuS Metzingen und empfängt im Spitzenspiel der HBF vor eigener Kulisse den Thüringer HC.

Nach der Auswärtspartie gegen die HSG Blomberg/Lippe folgt erstmal eine Länderspielpause, ehe es am 31. März 2018 in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) weiter geht. Dann kommt es um 19 Uhr in der Ludwigsburger MHP-Arena zum Spitzenspiel gegen den Thüringer HC. Tickets dafür sind unter reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstätten erhältlich.