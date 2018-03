SGBBM Frauen feiern klaren Sieg gegen Oldenburg

× Erweitern Maura Visser Maura Visser SG BBM

Mit einem 29:19 (12:10)-Sieg gewinnt der Deutsche Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, sein erstes Rückrundenheimspiel der Saison 2017/18. In einem temporeichen Spiel steigerte sich die SG BBM in der zweiten Hälfte und konnte somit letztlich verdient den VfL Oldenburg schlagen.

Beide Mannschaften starteten vor 427 Zuschauern in der Bietigheimer Halle am Viadukt nervös in die Partie. Erst in der sechsten Minute gelang es Mille Hundahl den Bann zu brechen und den ersten Treffer zu erzielen. Die Partie blieb jedoch auch im weiteren Verlauf torarm und so zeigten sich beide Mannschaften wenig konsequent im Abschluss und ließen aussichtsreiche Möglichkeiten zum Torerfolg liegen. Erst ab der 15. Minute zeigte man sich zunehmend treffsicherer und konnte nach 3:0-Lauf durch Cecilie Woller erstmalig mit sechs Toren in Führung gehen (9:3). Daraufhin ließ die SG BBM einige Möglichkeiten ungenutzt und gab den Gästen so die Chance zu verkürzen. (12:10)

Ähnlich wie zu Beginn der ersten Halbzeit kamen die beiden Mannschaften auch in Durchgang zwei nervös aus den Kabinen. Erst in der 40. Minute konnte der Meister seine Führung durch Karolina Kudlacz-Gloc wieder auf 16:11 ausbauen. Die bessere Chancenverwertung war auch SGBBM-Coach Martin Albertsen zu verdanken, der in der zweiten Halbzeit taktisch umstellte und nunmehr verstärkt mit sieben Feldspielerinnen agierte. So führte der Meister in der 50. Minute per Treffer von Torfrau Valentyna Salamakha erstmals mit acht Toren (23:15). Diesen Vorsprung ließen sich die Gastgeberinnen nicht mehr nehmen, die nach klarer Steigerung in Durchgang zwei das erste Rückrundenheimspiel für sich entscheiden konnten.

SGBBM-Coach Martin Albertsen ist zufrieden: „Wir hatten in den letzten Tagen den Fokus auf der Defensive. Durch unsere gute Abwehrarbeit und eine starke Valentyna Salamakha gelang es uns die offensiv ausgerichtete Mannschaft aus Oldenburg zu stoppen. Mit der Umstellung auf 7 gegen 6 lief es dann auch im Angriff besser. Ich bin also sehr zufrieden mit dem Team.“

Nach dem Bundesliga-Spiel geht es für die SG BBM Bietigheim bereits am Freitag weiter in der EHF Champions League. Dann ist der Deutsche Meister um 19 Uhr beim mazedonischen Meister und Pokalsieger HC Vardar gefordert. Am 11. März gastiert dann wiederum um 17 Uhr der ungarische Vizemeister FTC-Rail Cargo Hungaria in der Ludwigsburger MHP-Arena. Tore: Hundahl 5, Kudlacz-Gloc 5, F. Woller 5, Loerper 4, Schulze 4, Lauenroth 3, C. Woller 2, Salamakha 1