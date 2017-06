NaturVision Filmfestival in Ludwigsburg: Vorhang auf für die Natur

× Erweitern Foto: Ulrich Pasch NaturVision Festival

Vom 13. bis 16. Juli zeigt Deutschlands größtes Natur- und Umweltfilmfestival im Central Theater Ludwigsburg wieder die besten und aktuellsten Filme zu Natur, Tier, Umwelt und Nachhaltigkeit. Das große Open Air am Arsenalplatz steht ganz unter dem Motto des diesjährigen Sonderthemas »Die Stadt und das Meer«. Zu sehen sind die ungeheuer faszinierende Schönheit der Meere, waghalsige Aufnahmen von Surfern wie auch die schlimmen Gefährdungen dieses sensiblen Öko-Systems.

Das NaturVision Filmfestival ist ein Event für die ganze Familie. Mitreißende Naturfilme entführen die Besucher in ursprüngliche Landschaften und die Welt wilder Tiere. Kinderfilme bringen schon den Jüngsten die Geheimnisse der Natur näher, kritische Reportagen informieren über brisante Umweltthemen und zahlreiche Filmemacher und Experten sind zu Gast. Hauptspielort des Festivals mit seinen rund 130 Filmen ist das Central Theater.

OPEN AIR-FILMPROGRAMM WIDMET SICH DEM THEMA »MEER«

Am 14. Juli verwandelt sich der Arsenalplatz ab dem Nachmittag in ein kostenloses Freilichtkino. Rund um die Kinoleinwand kann man sich außerdem an zahlreichen Ständen über Umweltfragen informieren, nachhaltige Produkte einkaufen und sich kulinarisch verwöhnen lassen. Das Open Air-Filmprogramm steht ganz unter dem Motto »Meer«. Zu sehen sind Filme mit aufregenden Unterwasseraufnahmen wie auch kritische Dokumentationen über die Gefährdung unserer Ozeane. Am Samstagabend ist die »International Ocean Film Tour« mit ihren genialen Meeresabenteuer- und Wassersportfilmen zu Gast. Für Kinder gibt es auf dem Open Air nicht nur spannende Filme, sondern auch Experimente und Aktionen rund um das Thema Wasser. Am Samstag und Sonntag veranstaltet die Greenpeace-Jugend eine große Kleidertauschparty.

NaturVision Science Slam

Wissenschaft unterhaltsam und verständlich präsentiert! Beim NaturVision Science Slam am Freitagabend tauschen junge Wissenschaftler ihre Hörsäle und Labore mit der großen Bühne und erobern in einem unterhaltsamen Wissenschaftswettstreit die Herzen und Hirne der Zuschauer. Am Ende entscheidet das Publikum, wer die Bühne als Sieger verlassen wird. Die Veranstaltung wird vom »Institut Dr. Lörcher« unterstützt, durch das Programm führt Philipp Schrögel.

Internationaler Filmwettbewerb

Herzstück des Festivals ist sein internationaler Filmwettbewerb. Erstmals kann NaturVision 46.000 Euro an Preisgeldern vergeben. Preisstifter sind neben öffentlichen Unterstützern wie dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und der Stadt Ludwigsburg auch erfreulicherweise Unternehmen wie Hahn+Kolb, das Central Theater Ludwigsburg und »dieUmweltDruckerei«, die auch auf diese Weise ihr Engagement zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen zum Ausdruck bringen. Und natürlich hat das Publikum eine Stimme: es wählt den Publikumspreisträger. ame

16. NaturVision Filmfestival Do. 13. bis So. 16. Juli, Central Theater und Arsenalplatz, Ludwigsburg, www.natur-vision.de