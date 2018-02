2 Sterneköche bitten zum Gourmet-Dinner ins Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

× Erweitern Boris Rommel

Vom 13. bis 15. April 2018 ist der beliebte Schweizer Sternekoch Armin Amrein zu Gast bei Sternekoch Boris Rommel im eleganten Gourmet-Restaurant „Le Cerf“ des 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe.

Unter dem Motto „2 Sterneköche, 4 Hände, ein Menü“ werden die beiden Spitzenköche ein fantastisches 6-Gang-Gourmetmenü zubereiten. Man darf sich auf ein exklusives kulinarisches Highlight freuen, das von ebenso köstlichen Weinen begleitet wird. Maître und Sommelier Dominique Metzger wählt dazu die korrespondierenden Weine aus und garantiert den erstklassigen Service.

Armin Amrein, einer der ersten Fernsehköche der Schweiz, war 32 Jahre lang Küchenchef im „Le Club“ des 5-Sterne Resorts Bürgenstock und wurde schon damals mit 1 Michelin Stern und 17 Gault&Millau Punkten ausgezeichnet. Heute verwöhnt er Feinschmecker aus aller Welt in seinem Restaurant „Glow by Armin Amrein“ in Davos. Seine Gerichte spiegeln seine Grundsätze wider, das Fordern von höchster Qualität und Frische sowie der Anspruch, dass sich dem Gast das Einzelaroma der Zutaten erschließt trotz aller Experimentierfreudigkeit und Vielfalt. Erst in der Summe eröffnen sich neue, ungeahnte Harmonien und Geschmackswelten, verbunden mit einer optisch modernen Sprache bei der Präsentation auf den Tellern.

Boris Rommel, im November 2017 vom Guide Michelin mit dem 2. Stern sowie 17 Punkten im Gault&Millau ausgezeichnet, überzeugt mit innovativer Haute Cuisine. Seine Menüs sind eine gelungene Fusion aus klassischfranzösischer Küche mit regionalen Einflüssen. Die beiden Küchenchefs haben die gleiche Passion für erstklassige frische Zutaten aus ihren Regionen Regionen und sprühen vor Kreativität. Rommel freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit seinem Schweizer Kollegen und ist sich sicher: "Wir werden gemeinsam ein Feuerwerk für die Sinne kreieren und dafür sorgen, dass unsere Gäste im Gourmet-Himmel schweben.“