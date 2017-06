Eröffnung: Bønne Cafe & Bar

Wer es hyggelig mag ist im Bønne genau an der richtigen Adresse. Das Bønne Café & Bar in Ludwigsburg heißt einen mit leckerem Latte Art Kaffee, selbstgemachten Limonaden und feinen Kleinigkeiten, wie Brottäschle, Suppen, Salaten und Gebäck in skandinavischem Ambiente herzlich Willkommen.

Der Name des Cafés kommt aus dem dänischen und heißt übersetzt Bohne, hergeleitet von der Kaffeebohne. Einen langersehnten Traum haben Kirstin und Manuel verwirklicht und bringen mit ihrem Angebot etwas nordisches Feeling in das schöne Ludwigsburg. Die Karte bietet regionale sowie sorgfältig ausgewählte Produkte die mit viel Herzblut serviert werden. Im Innenbereich warten 40 Sitz- und Stehplätze auf hyggelige Besucher. Unter den Linden im Außenbereich des Cafés lässt es sich auch bei heißen Temperaturen wunderbar aushalten. Für all diejenigen die etwas später aufstehen möchten bietet die Karte Frühstücksburger mit frischem Gemüse und Spiegelei, welche ganztägig erhältlich sind. Um den Tag schön ausklingen zu lassen bietet das Bønne auch feine Longdrinks und Cocktails.

Eine Mischung aus der Liebe zu Ihrem Beruf, der Heimat und dem wunderschönen Norden - das ist Bønne!