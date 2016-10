Erfolgreiche Neuorientierung des Weinkonvents Dürrenzimmern

× Erweitern Bild: Territory/Jörg Sänger Weinkonvent Dürrenzimmern . l.: Kurt Freudenthaler (Kellermeister) und Dominic Götz (2. Kellermeister) freuen sich über die Auszeichnungen für die Weine

Eine enorme Dichte an Auszeichnungen weist der Weinkonvent Dürrenzimmern im Jahr 2016 auf. Die Prämierungsliste einzelner Weine ist lang, auch bei internationalen Wettbewerben schnitten die Weine sehr gut ab.

Die Gesamtleistung des Betriebs wurde mit dem diesjährigen DLG-Bundesehrenpreis ausgezeichnet und die Vinothek zählt zu den 50 besten in Deutschland.

Mit der Umbenennung vor knapp zwei Jahren begann eine neue Epoche für den Weinkonvent Dürrenzimmern. „2016 war bisher ein unfassbares Jahr mit vielen und außergewöhnlichen Erfolgen. Unsere konsequente Qualitätsinitiative, die wir vor einigen Jahren mit unseren Mitgliedern und dem Kellerteam starteten und mit der Umbenennung sowie dem Umbau in 2015 fortsetzten, zeigt nun ihre Früchte“, freut sich Matthias Göhring, Geschäftsführer Weinkonvent Dürrenzimmern. Die Verleihung des Bundesehrenpreises der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) setzte der Erfolgsserie im Oktober nach 26 DLG-Goldmedaillen im Jahr 2016 die Krone auf. Bereits in den Vormonaten erhielten die Weine der Weingärtnergenossenschaft aus dem Zabergäu/Württemberg viele Top-Auszeichnungen bei nationalen Wettbewerben und bei einem internationalen Wettbewerb in der Schweiz.

Doch die sehr gute Weinqualität alleine macht den Erfolg nicht aus. Das innovative Sortiment, die Ausstattung – und somit auch das Weinetikett – sowie die Verkostungsräume und das Gesamtkonzept sind nicht nur optisch sondern auch inhaltlich stimmig. Die Kunden spüren den neuen, erfolgreichen „guten Geist“ des Betriebes und die Fachwelt ist von der Qualität und Kundenorientierung begeistert.

Für seine neu gestaltete Vinothek wurde der Weinkonvent vom Deutschen Weininstitut (DWI) Anfang Oktober ausgezeichnet, eine der 50 besten Vinotheken Deutschlands zu führen. In den unterschiedlichen Veranstaltungsräumen finden regelmäßig Weinverkostungen mit kulinarischer Begleitung statt. Auch internationale Gäste zählen aufgrund der Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden zum Publikum, für welches die Verkostungen gerne auch in englischer Sprache durchgeführt werden.

In einer Ära, in der sich immer mehr Genossenschaften zusammenschließen, entschieden sich die Dürrenzimmerner vor einigen Jahren zum weiteren Alleingang und 2015 zur Umfirmierung. Seither geht ihr Weg steil bergauf und die Weinbauregion Zabergäu gewinnt unter anderem durch die Neuausrichtung zunehmend an Ansehen.

Auszeichnungen des Betriebes und der Weine in 2016:

l DLG-Bundesehrenpreis (26 Goldmedaillen)

l Zweitbeste Genossenschaft Deutschlands beim Genossenschaft-Leistungstest der Weinwirtschaft

l Auszeichnung vom Deutschen Weininstitut DWI für eine der 50 besten Vinotheken Deutschlands

l Bester Wein in der Einzelbewertung (2013er Divinus Lemberger) beim Genossenschaft-Leistungstest der Weinwirtschaft

l Goldmedaille für 2013er Divinus Spätburgunder bei "Mondial des Pinot" im Schweizer Sierre

l Erster Platz bei Meiningers Rotweinpreis bei den heimischen Rebsorten für 2013er Divinus Portugieser trocken

l Zweiter Platz beim Vinum Rotweinpreis in der Kategorie Neuzüchtungen für 2013er Divinus Dornfelder trocken

l Zweiter Platz beim Trollingerwettbewerb Heilbronn in der Kategorie Individualist für den 2014er Divinus Trollinger trocken