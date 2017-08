Genießerregion Hohenlohe als Ausflugsziel

× Erweitern Foto: Weinkellerei Hohenlohe Weinlandschaft Hohenlohe Liebliche Hügellandschaft in der Region Hohenlohe

Wer in seiner Freizeit gerne wandert, Rad fährt und Kultur erleben möchte, der ist im Reiseland Hohenlohe richtig. Die mit Flussläufen durchzogene Landschaft bietet sich durch ihre Vielseitigkeit als Ausflugsziel für ein verlängertes Wochenende oder einen Urlaub geradezu an. Der genussvolle Gaumen lässt sich dabei gerne mit einigen Schmankerln verwöhnen. Einer Umfrage der Touristikgemeinschaft Hohenlohe zufolge verbinden Gäste mit der Genießerregion insbesondere Produkte wie Wein, Langenburger Wiebele (Gebäck), Fleisch und Wurst vom Schwäbisch-Hällischen Landschwein sowie Schrauben. Lediglich Letztere sind nicht zum Essen.

Die Weinberge werden durch die Weingärtner liebevoll gepflegt und sorgen für das typische Landschaftsbild. Besonders im Spätsommer und Herbst lädt die bunte Färbung des Weinlaubs zu einem Ausflug ein, und wer schaut dabei nicht gerne den Wengertern (so werden die Weinbauern in Württemberg genannt) im Weinberg bei der Traubenlese zu. Rund 560 Hektar Weinberge der Region Hohenlohe gehören den über 550 Mitgliedern der Weinkellerei Hohenlohe. Und wenn diese 550 Wengerter nahezu zeitgleich in den Weinbergen ihre Trauben lesen und bei der Genossenschaft abliefern, dann ist das ein wahrlich reges, sehenswertes Spektakel.

In vielen Orten finden um diese Jahreszeit Weinfeste statt, um die beginnende Lese zu feiern. Kurz nach dem Lesestart wird dort schon der erste Neue Wein ausgeschenkt, zu dem traditionell Zwiebelkuchen gegessen wird.

Freizeittipps, Wander- und Radrouten als auch Pauschalangebote in der Region Hohenlohe sowie Weinfeste mit Beteiligung der Weinkellerei Hohenlohe finden Sie unter:

www.hohenlohe.de und www.weinkellerei-hohenlohe.de/news/termine

Vorschläge für stattfindende Weinfeste

02.08. - 27.08.2017: Hohenloher ScheuneMittwoch – Samstag 17 – 21 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 11 – 21 Uhr Veranstaltungsort: Hohenloher Scheune - Cappelaue, 74613 Öhringen

10.08. – 27.08.2017: Weinlaube LudwigsburgVeranstaltungsort: Rathaushof, 71637 Ludwigsburg

18.08. – 21.08.2017: Weinfest CriesbachVeranstaltungsort: Kelter, 74653 Criesbach

26.08. – 27.08.2017: Kochertaler GenießertourVeranstaltungsort: In den Weinbergen von Belsenberg nach Forchtenberg

02.09.2017: Weinerlebnis: Feuer und WeinVeranstaltungsort: 20 Uhr am Torwächterhäuschen in Ingelfingen

08.09. – 17.09.2017: Heilbronner WeindorfVeranstaltungsort: Rathaus, 74072 Heilbronn 17.09.2017: Ingelfinger HerbstVeranstaltungsort: Mariannenstraße, 74653 Ingelfingen

28.10. – 29.10.2017: Belsenberger WeinfestVeranstaltungsort: Kelter, 74653 Belsenberg

Samstag, 11.11.2017: Kulinarische WeinprobeVeranstaltungsort: Weinkellerei Hohenlohe eG, Alter Berg 1, 74613 Bretzfeld-Adolzfurt

Vorschläge für ausgewählte Gastronomie- und Hotelbetriebe

Gasthof zur Post, Honigsteige 1, 74214 Kloster Schöntal,Telefon: +49 7943 2226, www.gasthof-post-schoental.de

Landhaus Wolf, Alte Strasse 13, 74626 Bretzfeld-Bitzfeld,Telefon: +49 7946 943900, www.landhaus-wolf.de