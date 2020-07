Achim Nied Helfende Hände gesucht Thomas Heizmann Alt hilft Jung

Unter dem Motto »Helfende Hände!« startet der Fotowettbwerb des Fördervereins Help! - Wir helfen! Michelbach e.V. am 15.07.2020. Zu gewinnen gibt es 20 Preise. Die Bilder werden in der MORITZ-Bildergalerie zu sehen sein. Weitere Informationen zum Wettbewerb gibt es hier.