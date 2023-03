Irish Spring in Marbach am 9. März

Am Donnerstag, 9. März fand in der Stadthalle in Marbach das Irish Spring Festival statt. Die drei Ensembles, die auf der Bühne unterschiedlichste Interpretationen irischer Folk Musik präsentierten lösten in der Stadthalle Begeisterungsstürme aus.

Eleanor Shanley und ihre Band gaben traditionelle Balladen zum Besten, begleitet von Gitarre und Banjo. Die Sängerin steht schon viele Jahre auf der Bühne und ist eine Art Legende auf den Irish Folk Music Bühnen.

Lisa Danny interpretiert die irische Musik auf ganz andere und sehr moderne Art und Weise. Mit rockiger Attitüde bespielte sie ihre Harfe und begeisterte mit ihrer innovativen Musik, die die irischen Wurzeln nicht verleugnet.

Höhepunkt der Veranstaltung war ein gemeinsamer Auftritt aller Künstler.

Das "Festival of Irish Folk Music" tourt noch vier Wochen durch Deutschland und wird auf 27 weiteren Bühnen Auftritte haben.