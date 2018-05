Ladies Night, RUMORS Stuttgart, 27.04.2018

× 1 von 24 Erweitern Moritz (19 von 24).JPG www.moritz.de × 2 von 24 Erweitern Moritz (1 von 24).JPG www.moritz.de × 3 von 24 Erweitern Moritz (2 von 24).JPG www.moritz.de × 4 von 24 Erweitern Moritz (3 von 24).JPG www.moritz.de × 5 von 24 Erweitern Moritz (4 von 24).JPG www.moritz.de × 6 von 24 Erweitern Moritz (5 von 24).JPG www.moritz.de × 7 von 24 Erweitern Moritz (6 von 24).JPG www.moritz.de × 8 von 24 Erweitern Moritz (7 von 24).JPG www.moritz.de × 9 von 24 Erweitern Moritz (8 von 24).JPG www.moritz.de × 10 von 24 Erweitern Moritz (9 von 24).JPG www.moritz.de × 11 von 24 Erweitern Moritz (10 von 24).JPG www.moritz.de × 12 von 24 Erweitern Moritz (11 von 24).JPG www.moritz.de × 13 von 24 Erweitern Moritz (12 von 24).JPG www.moritz.de × 14 von 24 Erweitern Moritz (13 von 24).JPG www.moritz.de × 15 von 24 Erweitern Moritz (14 von 24).JPG www.moritz.de × 16 von 24 Erweitern Moritz (15 von 24).JPG www.moritz.de × 17 von 24 Erweitern Moritz (16 von 24).JPG www.moritz.de × 18 von 24 Erweitern Moritz (17 von 24).JPG www.moritz.de × 19 von 24 Erweitern Moritz (18 von 24).JPG www.moritz.de × 20 von 24 Erweitern Moritz (20 von 24).JPG www.moritz.de × 21 von 24 Erweitern Moritz (21 von 24).JPG www.moritz.de × 22 von 24 Erweitern Moritz (22 von 24).JPG www.moritz.de × 23 von 24 Erweitern Moritz (23 von 24).JPG www.moritz.de × 24 von 24 Erweitern Moritz (24 von 24).JPG www.moritz.de Prev Next

Am 27. April kamen die Mädels mit ihren Freundinnen, um das Ladies Night Special bei WELcome to the weekEND im Rumors zu nutzen. Dabei erhielten 4 Mädels, die zusammen den Club betraten, eine Flasche Sekt gratis. Zudem gab es auch noch eine Freikarte für die nächste WTTW-Party, was erst recht für Freude sorgte. Aufgrund der Prüfungswoche (Abitur/Realschule/Berufschule), Wasen, Filmfestival und dem schönen Wetter, war gestern nicht ganz so viel los als sonst. Trotzdem war die Stimmung wieder super gut und DJ Lenny Hu hat mit den Gästen mächtig abgerockt! Manchmal ist etwas weniger doch mehr ;-)

Am Freitag, den 11.05.2018 geht es aber mit Vollgas und der nächsten WTTW-Party weiter. Unter dem Motto " Lost in Music" wird DJ Joscha Albert mit vielen Coverversionen und Remixen den Gästen richtig einheizen. Ein beliebtes Event, das jedes Mal für eine mega Stimmung sorgt! Wer noch einen Loungebereich reservieren möchte, sollte sich beeilen (Tel. 0160-90809842)! Mehr Infos zu dieser Party findet Ihr auch im Eventkalender oder unter www.wttw-stuttgart.de