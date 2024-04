Spassix, Backnang, 25.4.

× 1 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 2 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 3 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 4 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 5 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 6 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 7 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 8 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 9 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 10 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 11 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 12 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 13 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 14 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 15 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 16 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 17 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 18 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 19 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 20 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 21 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 22 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 23 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 24 von 136 Erweitern Dusan Cmiljic × 25 von 136 Das Konzept der Spassix-Comedy-Nacht ist simpel: Vier Comedians treten an einem Abend in vier Lokalen auf. Die Zuschauer bleiben jeweils im ausgesuchten Restaurant sitzen und können sich so auf einen kurzweiligen Abend freuen. Auch bei der Spassix-Premiere in Backnang hat das Konzept voll gezündet. Es wurde viel gelacht und geschmaust.

Fotos: Dusan Cmiljic