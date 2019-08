Nature One, 2.8. - 4.8, Raketenbasis Pydna, Kastellaun

× 1 von 66 Erweitern nature-one-2019-7.jpg www.moritz.de × 2 von 66 Erweitern nature-one-2019-1.jpg www.moritz.de × 3 von 66 Erweitern nature-one-2019-2.jpg www.moritz.de × 4 von 66 Erweitern nature-one-2019-3.jpg www.moritz.de × 5 von 66 Erweitern nature-one-2019-4.jpg www.moritz.de × 6 von 66 Erweitern nature-one-2019-5.jpg www.moritz.de × 7 von 66 Erweitern nature-one-2019-6.jpg www.moritz.de × 8 von 66 Erweitern nature-one-2019-8.jpg www.moritz.de × 9 von 66 Erweitern nature-one-2019-9.jpg www.moritz.de × 10 von 66 Erweitern nature-one-2019-10.jpg www.moritz.de × 11 von 66 Erweitern nature-one-2019-11.jpg www.moritz.de × 12 von 66 Erweitern nature-one-2019-12.jpg www.moritz.de × 13 von 66 Erweitern nature-one-2019-13.jpg www.moritz.de × 14 von 66 Erweitern nature-one-2019-14.jpg www.moritz.de × 15 von 66 Erweitern nature-one-2019-15.jpg www.moritz.de × 16 von 66 Erweitern nature-one-2019-16.jpg www.moritz.de × 17 von 66 Erweitern nature-one-2019-17.jpg www.moritz.de × 18 von 66 Erweitern nature-one-2019-18.jpg www.moritz.de × 19 von 66 Erweitern nature-one-2019-19.jpg www.moritz.de × 20 von 66 Erweitern nature-one-2019-20.jpg www.moritz.de × 21 von 66 Erweitern nature-one-2019-21.jpg www.moritz.de × 22 von 66 Erweitern nature-one-2019-22.jpg www.moritz.de × 23 von 66 Erweitern nature-one-2019-23.jpg www.moritz.de × 24 von 66 Erweitern nature-one-2019-24.jpg www.moritz.de × 25 von 66 Erweitern nature-one-2019-25.jpg www.moritz.de × 26 von 66 Erweitern nature-one-2019-26.jpg www.moritz.de × 27 von 66 Erweitern nature-one-2019-27.jpg www.moritz.de × 28 von 66 Erweitern nature-one-2019-28.jpg www.moritz.de × 29 von 66 Erweitern nature-one-2019-29.jpg www.moritz.de × 30 von 66 Erweitern nature-one-2019-30.jpg www.moritz.de × 31 von 66 Erweitern nature-one-2019-31.jpg www.moritz.de × 32 von 66 Erweitern nature-one-2019-32.jpg www.moritz.de × 33 von 66 Erweitern nature-one-2019-33.jpg www.moritz.de × 34 von 66 Erweitern nature-one-2019-34.jpg www.moritz.de × 35 von 66 Erweitern nature-one-2019-35.jpg www.moritz.de × 36 von 66 Erweitern nature-one-2019-36.jpg www.moritz.de × 37 von 66 Erweitern nature-one-2019-37.jpg www.moritz.de × 38 von 66 Erweitern nature-one-2019-38.jpg www.moritz.de × 39 von 66 Erweitern nature-one-2019-39.jpg www.moritz.de × 40 von 66 Erweitern nature-one-2019-40.jpg www.moritz.de × 41 von 66 Erweitern nature-one-2019-41.jpg www.moritz.de × 42 von 66 Erweitern nature-one-2019-42.jpg www.moritz.de × 43 von 66 Erweitern nature-one-2019-43.jpg www.moritz.de × 44 von 66 Erweitern nature-one-2019-44.jpg www.moritz.de × 45 von 66 Erweitern nature-one-2019-45.jpg www.moritz.de × 46 von 66 Erweitern nature-one-2019-46.jpg www.moritz.de × 47 von 66 Erweitern nature-one-2019-47.jpg www.moritz.de × 48 von 66 Erweitern nature-one-2019-48.jpg www.moritz.de × 49 von 66 Erweitern nature-one-2019-49.jpg www.moritz.de × 50 von 66 Erweitern nature-one-2019-50.jpg www.moritz.de × 51 von 66 Erweitern nature-one-2019-51.jpg www.moritz.de × 52 von 66 Erweitern nature-one-2019-52.jpg www.moritz.de × 53 von 66 Erweitern nature-one-2019-53.jpg www.moritz.de × 54 von 66 Erweitern nature-one-2019-54.jpg www.moritz.de × 55 von 66 Erweitern nature-one-2019-55.jpg www.moritz.de × 56 von 66 Erweitern nature-one-2019-56.jpg www.moritz.de × 57 von 66 Erweitern nature-one-2019-57.jpg www.moritz.de × 58 von 66 Erweitern nature-one-2019-58.jpg www.moritz.de × 59 von 66 Erweitern nature-one-2019-59.jpg www.moritz.de × 60 von 66 Erweitern nature-one-2019-60.jpg www.moritz.de × 61 von 66 Erweitern nature-one-2019-61.jpg www.moritz.de × 62 von 66 Erweitern nature-one-2019-62.jpg www.moritz.de × 63 von 66 Erweitern nature-one-2019-63.jpg www.moritz.de × 64 von 66 Erweitern nature-one-2019-64.jpg www.moritz.de × 65 von 66 Erweitern nature-one-2019-65.jpg www.moritz.de × 66 von 66 Erweitern nature-one-2019-66.jpg www.moritz.de Prev Next

Über 65.000 Besucher waren beim 25. Jubiläum des Techno-Festivals dabei. Über 350 DJs legten an den zahlreichen Stages auf dem Gelände auf. Nicht nur auf dem Festival-Gelände, sondern auch auf dem Campingplatz wurden viele kleinere Bühnen aufgebaut und von Hobby-DJs bespielt. So kam auch zwischen den Öffnungszeiten beste Stimmung auf und Langeweile war hier Fehl am Platz. Von der Eröffnung am Donnerstagabend bis zum Ende am frühen Sonntagmorgen war das Festival einfach nur Spaß pur - gemeinsam die Musik genießen, tanzen und Leute kennenlernen.