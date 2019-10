× 1 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-102.jpg www.moritz.de × 2 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-155.jpg www.moritz.de × 3 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-59.jpg www.moritz.de × 4 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-5.jpg www.moritz.de × 5 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-162.jpg www.moritz.de × 6 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-161.jpg www.moritz.de × 7 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-160.jpg www.moritz.de × 8 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-159.jpg www.moritz.de × 9 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-158.jpg www.moritz.de × 10 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-157.jpg www.moritz.de × 11 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-156.jpg www.moritz.de × 12 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-154.jpg www.moritz.de × 13 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-153.jpg www.moritz.de × 14 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-151.jpg www.moritz.de × 15 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-152.jpg www.moritz.de × 16 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-150.jpg www.moritz.de × 17 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-149.jpg www.moritz.de × 18 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-146.jpg www.moritz.de × 19 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-148.jpg www.moritz.de × 20 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-147.jpg www.moritz.de × 21 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-141.jpg www.moritz.de × 22 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-131.jpg www.moritz.de × 23 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-127.jpg www.moritz.de × 24 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-121.jpg www.moritz.de × 25 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-120.jpg www.moritz.de × 26 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-119.jpg www.moritz.de × 27 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-118.jpg www.moritz.de × 28 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-117.jpg www.moritz.de × 29 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-116.jpg www.moritz.de × 30 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-115.jpg www.moritz.de × 31 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-114.jpg www.moritz.de × 32 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-113.jpg www.moritz.de × 33 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-112.jpg www.moritz.de × 34 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-111.jpg www.moritz.de × 35 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-110.jpg www.moritz.de × 36 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-109.jpg www.moritz.de × 37 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-108.jpg www.moritz.de × 38 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-107.jpg www.moritz.de × 39 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-106.jpg www.moritz.de × 40 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-105.jpg www.moritz.de × 41 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-104.jpg www.moritz.de × 42 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-80.jpg www.moritz.de × 43 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-97.jpg www.moritz.de × 44 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-94.jpg www.moritz.de × 45 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-92.jpg www.moritz.de × 46 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-63.jpg www.moritz.de × 47 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-62.jpg www.moritz.de × 48 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-90.jpg www.moritz.de × 49 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-82.jpg www.moritz.de × 50 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-71.jpg www.moritz.de × 51 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-66.jpg www.moritz.de × 52 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-58.jpg www.moritz.de × 53 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-57.jpg www.moritz.de × 54 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-56.jpg www.moritz.de × 55 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-55.jpg www.moritz.de × 56 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-54.jpg www.moritz.de × 57 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-51.jpg www.moritz.de × 58 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-50.jpg www.moritz.de × 59 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-49.jpg www.moritz.de × 60 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-48.jpg www.moritz.de × 61 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-47.jpg www.moritz.de × 62 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-142.jpg www.moritz.de × 63 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-46.jpg www.moritz.de × 64 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-45.jpg www.moritz.de × 65 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-44.jpg www.moritz.de × 66 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-43.jpg www.moritz.de × 67 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-42.jpg www.moritz.de × 68 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-35.jpg www.moritz.de × 69 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-28.jpg www.moritz.de × 70 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-25.jpg www.moritz.de × 71 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-24.jpg www.moritz.de × 72 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-129.jpg www.moritz.de × 73 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-23.jpg www.moritz.de × 74 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-22.jpg www.moritz.de × 75 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-133.jpg www.moritz.de × 76 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-21.jpg www.moritz.de × 77 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-20.jpg www.moritz.de × 78 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-19.jpg www.moritz.de × 79 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-18.jpg www.moritz.de × 80 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-131.jpg www.moritz.de × 81 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-17.jpg www.moritz.de × 82 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-16.jpg www.moritz.de × 83 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-151.jpg www.moritz.de × 84 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-15.jpg www.moritz.de × 85 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-14.jpg www.moritz.de × 86 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-13.jpg www.moritz.de × 87 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-12.jpg www.moritz.de × 88 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-97.jpg www.moritz.de × 89 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-11.jpg www.moritz.de × 90 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-10.jpg www.moritz.de × 91 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-9.jpg www.moritz.de × 92 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-8.jpg www.moritz.de × 93 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-7.jpg www.moritz.de × 94 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-103.jpg www.moritz.de × 95 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-6.jpg www.moritz.de × 96 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-4.jpg www.moritz.de × 97 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-3.jpg www.moritz.de × 98 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-2.jpg www.moritz.de × 99 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-1.jpg www.moritz.de × 100 von 100 Erweitern Spassix Würzburg-123.jpg www.moritz.de Prev Next

Am 24. Oktober konnte man in vier Locations in Würzburg gleich vier Comedians hautnah live erleben. Mit dabei waren Thomas Schmidt, Jakob Friedrich, Jörg Kaiser und »Das Eich«, die unter anderem aus dem Quatsch Comedy Club und Nightwash bekannt sind.

Viele lachende Gesichter zeigten: die Premiere war ein voller Erfolg und muss im nächsten Jahr unbedingt wiederholt werden!