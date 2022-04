Adolf Würth GmbH & Co. KG: Ein Teil der Würth-Familie werden

»Ein Einstieg bei Würth bietet einzigartige Perspektiven. Der richtige Zeitpunkt für die Bewerbung ist jetzt.« Das Familienunternehmen Würth ist Weltmarktführer in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Würth investiert in ein modernes Innovationszentrum und eröffnet Niederlassungen, die rund um die Uhr geöffnet haben.

Aber was macht Würth so besonders und attraktiv für junge Menschen?

Sicherheit: Seit über 75 Jahren wächst Würth dynamisch, bietet sichere Arbeitsplätze und eine einzigartige Unternehmenskultur. Bei einer Übernahmequote von rund 90 Prozent und über 25 verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen ist für jeden das Passende dabei.

Teamspirit: Was genau ihn ausmacht, kann keiner sagen, aber jeder kann ihn spüren: den Würth-Spirit. Bei Würth gehören eine offene Kommunikation und ein herzliches Miteinander zur Unternehmenskultur. Bei der täglichen Arbeit genauso wie bei Unternehmungen und Veranstaltungen.

Wachstum: Würth sucht Teamplayer, die gerne Verantwortung übernehmen und etwas bewegen wollen. Mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium bei Würth ist die optimale Mischung von Theorie und Praxis garantiert. Dazu zählen unter anderem das frühzeitige Mitarbeiten in Projekten, in Verkaufsniederlassungen oder bei Mitreisen im Außendienst. Seit jeher setzt Würth auf die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. So haben auch Young Talents die Möglichkeit, an Fach- und Persönlichkeitsseminaren teilzunehmen. Ein Einstieg im Familienunternehmen bietet damit den perfekten Grundstein für eine berufliche Karriere in Hohenlohe, Deutschland oder der weiten Welt.

Flexibilität: Im Hinblick auf eine Zeit, die geprägt ist von Veränderungen, arbeitet ein wesentlicher Anteil der Mitarbeitenden zeitweise von zu Hause aus. Damit auch Auszubildende und Studierende diese moderne Form der Zusammenarbeit erleben können, gehört bei Würth die Ausstattung mit Laptops von Anfang an dazu.

Interesse an den grenzenlosen Möglichkeiten bei Würth? Dann einfach unter wuerth.de/karriere informieren.

Neugierige finden das Team von Würth zudem auch am 6. und 7. Mai auf der Bildungsmesse in Heilbronn und am 14. Mai auf der Job-Börse der VR Bank in Schwäbisch Hall.

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Straße 12-17, 74653 Künzelsau

Fon: 07940-15-2100

awkg.ausbildung@wuerth.com

www.wuerth.de/karriere