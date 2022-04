Scheuerle Fahrzeugfabrik: Ausbildung bei Scheuerle

Die Scheuerle Fahrzeugfabrik GmbH formt zusammen mit den Unternehmen Kamag Transporttechnik GmbH & Co. KG in Ulm, die Nicolas Industrie S.A.S. in Frankreich sowie die TIIGER in Indien die TII Group – Transporter Industrie International Group. Scheuerle setzt Maßstäbe in der Berufsausbildung. Die Ausbildung spielt schon immer eine große Rolle und ist fest in der Firmenpolitik verankert. Die Auszubildenden und Studenten durchlaufen nicht nur eine praxisorientierte Ausbildung, sondern sind von Anfang an Teil des Teams. So lernen die Auszubildenden nicht nur in der Lehrwerkstatt, sondern in sämtlichen Abteilungen des Unternehmens. Jetzt für den Ausbildungs- und Studienstart 2023 mit den Bewerbungsunterlagen online bewerben unter: www.scheuerle.com/de/unternehmen/karriere oder per E-Mail an ausbildung@scheuerle.com.

