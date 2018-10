Automeile in Künzelsau

× Erweitern Neuwagenmarkt in Künzelsau

Am 13. und 14. Oktober findet in Künzelsau der traditionelle Neuwagenmarkt statt. Die Sparkasse Hohenlohekreis präsentiert gemeinsam mit sieben Autohäusern, der Werbegemeinschaft Künzelsau und der Stadt Künzelsau ein Programm mit Erlebnischarakter für die ganze Familie.

Im Mittelpunkt des Marktes stehen die neuesten Modelle der Automarken Ford (AhS), renault und Dacia (Fahrbach), Opel (hagelloch), VW, Audi, Seat und Skoda (Koch), bMW und Mini (Mulfinger), Mitsubishi (Schlunski) sowie Mercedes-benz (Widmann). Das Motto des Neuwagenmarktes lautet wie in den Vorjahren »Sicherheit im Straßenverkehr«. Die Automeile ist in der gesamten Hauptstraße und in der Komburgstraße angesiedelt. Jedes Autohaus präsentiert auch besonders umweltfreundliche Autos auf seiner Aktionsfläche. Die Werbegemeinschaft Künzelsau mit ihren rund 100 Mitgliedern wird einen Verkaufsoffenen Sonntag am 14. Oktober von 12 bis 17 uhr veranstalten. Zudem haben die Geschäfte beim Neuwagenmarkt auch am Samstag bis 17 Uhr geöffnet. Die Stadtverwaltung Künzelsau bietet am Neuwagenmarkt-Wochenende allen Interessierten die Möglichkeit, die aktuelle Weltraumausstellung »Künzelsau an Houston: Start der Langzeitmission« im rathaus anzuschauen. Am Sonntag gibt es zudem um 14 Uhr eine öffentliche Führung bei freiem Eintritt; Anmeldung ist nicht erforderlich. In der Stadtbücherei steht »Origami falten« auf dem Programm. Am Sonntag heißt es dann hier »Kamishibai vorlesen«. besonderen Wert haben die Veranstalter auf Aktionen für die Kinder gelegt, wie das Kinderschminken vor der Sb-Filiale der Sparkasse hohenlohekreis. Das Kinderkarussell am Alten rathaus bietet auch für die ganz Kleinen Fahrvergnügen. Wer dann noch nicht genug hat, kann sich in der Formel 1-hüpfburg in der Stuttgarter Straße austoben.

Für alle generationen ist das Thema Verkehrssicherheit immer wichtig, sei es als Auto-, Motorrad- oder Fahrrad- bzw. e-bikefahrer sowie als Fußgänger. Die Außenstelle Künzelsau des Polizeipräsidiums Heilbronn wird am Sonntag in der Stuttgarter Straße an ihrem Stand über die Kindersicherung bzw. rückhaltesysteme bei der Mitnahme von Kindern im Pkw informieren. Auf der Aktionsfläche des Fahrradladens ebOX am Oberen bach können die beliebten ebikes und Pedelecs getestet werden. Die Herbstmodenschau findet am Sonntag vor der Kulisse des Alten rathauses statt. Sonntag gibt es gleich zwei Termine: 14 und 16 uhr. Sie wird gemeinsam von Münch Mode, M-Style, Haarstudio Silhouette sowie dem Optikgeschäft »Pro Optik« durchgeführt. Info- und Aktionsstände mit unterschiedlichen Aktionen gibt es auf dem gesamten Marktgelände. Bei der Sparkasse hohenlohekreis steht dieses Mal das 125-jährige Jubiläum im Mittelpunkt, das ein ganzes Jahr mit zahlreichen Aktionen gefeiert wird. beim aktuellen PS-gewinnspiel unter dem Motto »Fahrspaß ist einfach« gibt es bei der Sonderauslosung am 08.11. Geldpreise sowie zehn rote Audi Q2 zu gewinnen.

39. Neuwagenmarkt, 13. und 14. Oktober, Sa. 10-17 UhrSo. 11-17 Uhr

Innenstadt, Künzelsau

www.kuenzelsau.de