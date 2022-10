Der Kampf um die Krone beginnt

Der König von Stuttgart kehrt zurück: US-Boy Ryan Breece führt das SX1-Feld beim 38. ADAC Supercross Stuttgart am 4. und 5. November an und trifft auf Jordi Tixier. Lokalmatador Paul Bloy startet nach seinem Erfolg 2018 in der SX3 erstmals in der SX2.

Ryan Breece will beim ADAC Supercross Stuttgart erneut der Konkurrenz das Fürchten lehren. Der US-Boy aus Coeur d'Alene (Idaho) kürte sich 2019 mit dem Tagessieg am Samstag und einem zweiten Platz am Freitag zum „König von Stuttgart“. Mit Jordi Tixier trifft der 27-jährige Amerikaner in diesem Jahr beim Motorsport-Klassiker in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle unter anderem auf den Zweitplatzierten der ADAC MX Masters. Für den Franzosen Tixier ist es die Supercross-Premiere in Stuttgart. „Ich möchte Spaß haben und vorne mitkämpfen“, gibt der 29-jährige sein Ziel aus. Er freut sich schon auf die Atmosphäre in der Schleyer-Halle: „Die deutschen Fans waren immer so nett zu mir. Deshalb möchte ich auch in Stuttgart beim Supercross fahren.“ Als einziger deutscher Pilot in der SX1 geht Stefan Ekerold an den Start: Der 27-jährige ist amtierender Deutscher Motocross Meister in der Klasse Open.

Paul Bloy startet für die SX2

Erneut dabei beim ADAC Supercross Stuttgart: Paul Bloy. Der Lokalmatador aus Biberach/Riß startet in diesem Jahr erstmals in der SX2. Er zählt zu den hoffnungsvollsten deutschen Motocross-Talenten. Erst unlängst wurde der 19-jährige Gesamtdritter der deutschen Jugend Motocross-Meisterschaft 250. Für Stuttgart hat er sich viel vorgenommen: „Mein Ziel ist es, an beiden Abenden ins Finale zu kommen, was nicht ganz einfach wird.“

