Havanna Ü30-Night

Andreas Nuss ist ein DJ aus Leidenschaft.

Seit Mitte der 90er legt er in Mosbach und Umgebung die angesagten Tracks mit gutem Gespür für neue Musik und aktuelle Trends auf. Von seiner Vielfältigkeit durften wir uns bereits bei vielen Geburts.-und Hochzeitsfeiern überzeugen. Er selbst sagt über sich:“ Herz und Kopf sind 16. Auf dem Papier fast 60. Dafür ein Haufen Erfahrung, und richtig viel Bock auf gute Musik und Euch richtig einzuheizen! Ob Peter Gabriel oder Peter Fox. Ich feiere beides. Egal ob Dance-Hall, Funk oder House..., ich kenne alle Banger. Lass uns gemeinsam bis in den Morgen feiern. Wir bleiben Wach bis die Wolken wieder Lila sind. Jede Party ist einzigartig, aber eins bleibt immer gleich: Ich will Euch tanzen sehen!“ Dem können wir nichts mehr hinzufügen! Wie immer wird die Veranstaltung vom fideljo-Team kulinarisch begleitet.