„Chöre in Concert“ - vier Konzerte an zwei Wochenenden: 26./27.04. und 04./05.05.

Bad Rappenauer MusikMomente 2024

Mit den Bad Rappenauer MusikMomenten 2024 hält ein neues Format Einzug ins Kurhaus. Unsere „Chöre in Concert“ werden bei vier Konzerten an zwei Wochenenden die Bühne des Kurhauses auf ganz unterschiedliche Weise zum Klingen bringen und so für ganz besondere MusikMomente sorgen.

Zum Auftakt der Konzertreihe am Freitag, 26.04.2024 um 19.30 Uhr wird der Mosbacher Chor Royal A-cappella-Gesang auf höchstem Niveau präsentieren und neben Popklassikern und gefühlvollen Balladen auch Evergreens zum Besten geben. Die Teilnahme am 12. Badischen Chorwettbewerb im Jahr 2022 brachte eine ganz besondere Auszeichnung mit sich. Denn seitdem darf der Chor Royal sogar den Titel „Meisterchor“ führen. Das Publikum erwartet also ein abwechslungsreiches Programm, welches ganz wunderbar auch ohne instrumentale Begleitung auskommen wird.

Am Samstag, 27.04.2024 um 19.30 Uhr weht ein Hauch Norddeutschland mit deutlichem Einschlag aus dem Odenwald durch unsere schöne Kurstadt. Denn bereits seit mehr als 30 Jahren begeistert der Odenwälder Shanty Chor sein Publikum und kreierte dafür eigens ein Programm mit dem überaus wahren Titel: „Alte Freunde kann man sich nicht aussuchen“. Ein Jubiläums-Best-of-Programm, welches auch bei den Sparkasse Kraichgau MusikMomenten vor Anker gehen wird.

Die Open Doors, live und ganz nah, können Sie am Samstag, 04.05.2024 um 19.30 Uhr erleben. Wer die Open Doors kennt, weiß auf was er sich freuen darf. Mit einer atemberaubenden Show aus großartigen Arrangements der Pop- und Rockgeschichte und eigenen Songs zünden die Open Doors ein brillantes Feuerwerk und öffnen ruckzuck die Türe zu den Herzen des Publikums. Dieser Abend verspricht Chorgesang at its best und wird den Besuchern sicher noch lange in Erinnerung bleiben.

Zum Abschluss der Sparkasse Kraichgau MusikMomente werden die Goldkehlchen, der Kinder- und Jugendchor der katholischen Pfarrgemeinde St. Josef Untergimpern, am Sonntag, 05.05. um 16.00 Uhr für ganze besondere Gänsehautmomente sorgen. Der nun bereits seit beinahe 20 Jahren bestehende Chor schafft es immer wieder aufs Neue, mit seinen Auftritten zu begeistern. Freuen Sie sich auf ein Konzert für die ganze Familie, mal mit lauten und mal mit leisen Tönen, mal lustig und mal nachdenklich, aber immer voller Emotionen.

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die Sparkasse Kraichgau, die die Bad Rappenauer MusikMomente auch dieses Jahr wieder unterstützen wird.