„Five for Five“ – Bücherflohmarkt

Filmfans, Leseratten und Hörbuchlover aufgepasst – it’s fleamarket time! Mit knapp 12.000 englischsprachigen Medien bietet das Herzstück des d.a.i. ein vielfältiges Angebot für Groß und Klein. Um eine gewisse Aktualität zu gewährleisten, müssen dabei manche Medien leider ihren Platz im d.a.i.-Regal frei machen. Mit der Zeit bildet sich somit ein Fundus von hunderten von Büchern, DVDs, Zeitschriften, CDs und Hörbüchern. Im Rahmen unseres Flohmarktes geben wir diese ausgemusterten Schätze gerne an Sie weiter. Kommen Sie vorbei, stöbern Sie in unseren Bibliotheksräumen und nutzen Sie unser diesjähriges Flohmark-Special: „Five for Five“ – Für fünf Euro können Sie gleich fünf Medien mit nach Hause nehmen!

Ort: d.a.i.-Bibliothek

Während der Bibliotheksöffnungszeiten: Fr. 13:00-18:00 Uhr & Sa. 11:00-14:00 Uhr