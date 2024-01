20. Stuttgarter Kinder- und Familienfestival 2024

Am 11. und 12. Mai 2024 findet in der Stuttgarter Innenstadt die 20. Auflage des Stuttgarter Kinder- und Familienfestivals statt. Ein kostenfreies und vielfältiges Angebot lockt Groß und Klein auf den Schlossplatz und in den oberen Schlossgarten rund um den Eckensee um das 20-jährige Jubiläum gemeinsam mit uns zu feiern. Zwei Tage lang können kleine und große Abenteuerlustige, Sportskanonen, kreative Köpfe und Wissensdurstige unter rund 90 Freizeitangeboten aus den Themenbereichen Kreativität, Spiel, Sport, Gesundheit & Ernährung, Wissen & Technik oder Aktion & Abenteuer auswählen. Hier heißt es dann für die Besucher ausprobieren, spielen, stöbern, forschen und Neues kennenlernen.