28. Kult-Ur Open-Air

An Pfingsten 2024 startet das Kult-Ur Open-Air in der 28. Auflage. Was als kleines Fest begann, hat schon längst Kultstatus erreicht! Seit 1995 nehmen jedes Jahr aufs Neue internationale Acts sowie lokale Bands und Newcomer in Weilheim unter der Limburg die Zeltbühne fest in Beschlag. Das Open-Air ist inzwischen in ein wetterfestes Zelt umgezogen. Trotzdem sorgt die Mischung aus Campen, Lagerfeuer und Musik für das einzigartige Kult-Ur Open-Air Feeling.

Weitere Infos findet ihr hier, auf Instagram @kulturopenair und unter https://www.kultur-openair.de

Freitag, 17.05.2024

20.00-20.15 x²

20.30-21.00 Hans Crvst

21.15-21.50 The Wasn't Me's

22.10-23.00 Solle Vöhne

23.20-00.20 Lacrimas Profundere

Samstag, 18.05.2024

19.00-19.25 The Worm Reducer

19.40-20.10 Empathieproblem

20.25-21.00 No-Brainer

21.20-22.00 Samarah

22.20-23.10 Jack Pott

23.30-00.30 The Other

Sonntag, 19.05.2024

11.00-13.00 Weißwurstfrühstück mit Kulturanka

19.00-19.25 GCU

19.40-20.10 Roadstring Army

20.30-21.10 Call Me Brutus

21.30-22.20 Shoreline

22.45-23.45 Dr. Aleks & the F's