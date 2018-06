× Erweitern 90er Party

DJ Beathoven & DJ RomeoDunn

Der Kult bei den Partys im Stadtkino hat einen Namen... DIE 90er PARTY. Hier gibt es die Mega-Hits der 90er am laufenden Band. Von Eurodance, R'n'B, Techno, Schlager, Hip Hop, Trash, Rock & Pop, House und Sommer-Party-Hits ist alles dabei was uns Kindern der 90er mit in die Wiege gelegt wurde.Feiern, Spaß haben und Freunde treffen im Stadtkino. Die Nr. 1 Party-Adresse in deiner Stadt !!!