AB/CD – „Bon Scott meets Brian Johnson“ Deutschlands AC/DC Coverband Nummer 1

AB/CD mit „Let there be rock – Bon Scott meets Brian Johnson“ sind ein Muss für jeden Fan erstklassiger Rockmusik. Die größten Hits der australischen Kultrocker AC/DC werden live auf die Bühne gebracht. Die fünf Musiker von AB/CD sind allesamt mit der Musik von AC/DC aufgewachsen und als der Entschluss feststand, eine Band zu gründen, war die Richtung klar. Seit dem Ausstieg von Brian Johnson und Cliff Williams bei AC/DC sollte jeder Fan ein AB/CD Konzert gesehen und gehört haben. Näher an das Original kommt selbst das Original nicht mehr ran…