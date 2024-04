Abschlussfest: Wir Kinder der Welt an einem Tisch

Wir laden ein zum großen Abschlussfest unseres Projektes “Wir Kinder der Welt an einem Tisch”.

In diesem Projekt beschäftigen sich Kinder in Kitas und Schulen mit einem bestimmten Land und gestalten gemeinsam einen Stuhl, der bei unserem Kinder- und Familienfest zu bewundern ist. Schauen Sie die “Stühle der Nationen” an und feiern Sie mit uns den Projektabschluss mit Spiel und Spaß im Ottoschen Garten.

Kooperationspartner:

Entwicklungspolitisches Informationszentrum

Hilde-Domin-Schule

Amt für Kinder und Familie

Bananologen

Stadtbibliothe

Veranstaltungsort: Ottoscher Garten, Richthofenstraße