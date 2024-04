After Work Wine

Das @phonk_magazin und @vinobeatsession möchten mit Euch anstoßen! Es gibt Kleinigkeiten und natürlich ein oder zwei (oder drei) Gläser gut gekühlten Vino auf die Hand!

Weil es sich an der frischen Luft besser genießen lässt ist die Sommerterrasse natürlich geöffnet!☀️ Und falls es etwas Nass wird 🌧️- auch kein Problem ! Dann gehts in die Weinstube oder in die Lounge 🥂

Immer Mittwochs 17 bis 22 Uhr

WO? Im Weingut Fischer

Keine Anmeldung notwendig, Eintritt frei!