Eine choreographische Erzählung über unseren Umgang mit Angst

Sollten wir uns bewusster mit unseren Ängsten auseinandersetzen? Natascha Moschini geht in ihrer Tanzperformance AGILITY OF FEAR diese Herausforderung an. Mittels Live-Musik, dem Spiel mit Licht, sowie einer handgeführten Handykamera erforscht sie Wirkungs- und Spielweisen einer Angst-Ästhetisierung.

Wir folgen der Protagonistin des Abends an die Schwelle zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem – Bekanntem und Unbekanntem. Auf der lustvollen Suche nach dem ermächtigenden Umgang mit Angst stellt sich uns die Frage: Ruhig bleiben oder in Panik geraten? Schüchtert uns das Ungewisse ein oder entfaltet es eine transformative Kraft?