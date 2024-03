Feinste handgemachte Weltmusik mit einem guten Schuss Klassik verspricht das Quartett „AireLatino goes Classic“ am Samstag, 20. April, um 19.30 Uhr im Wasserschloss in Bad Rappenau. Präsentiert wird das Programm vom VereinKonzerte im Heilbronner Land.

Pulsierende Rhythmen und pure Lebensfreude versprüht das Programm desQuartetts Aire Latino goes Classic: Andrej Lebedev (Gitarre, Tres Cubano), Michael Speth (Violine, Gesang), Veit Hübner (Kontrabass, Gesang) und Juan Mauricio Bahamon Jaramillo (Percussion, Gesang) lassen weltbekannte Themen erfrischend neu erklingen.Da tanzen Tschaikowskys Schwäne im Salsa-Rhythmus, aus Rachmaninovs berühmtem Vocalise wird ein brasilianischer Choro, Mozarts 40-te wird in Bossa-Nova verwandelt und Prokofievs Visions fugitives transformiert sich zu einemReggae. Auch ein Potpourri aus bekannten russischen 30er-Jahre Liedern, wieMidnight in Moscow, erscheinen im kubanischen Stil.Die ausgefeilten eigenen Arrangements sind rhythmisch, jazzig, einfühlsam und ausdrucksstark. So klingen weltbekannte klassische Themen bei AireLatino erfrischend neu, „unerhört“ und machen den Abend zum echten Erlebnis. Die lebendige und witzige Moderation der Musiker ist dann noch die Kirsche auf der Torte.

Das Konzert im Wasserschloss in Bad Rappenau wird veranstaltet vom VereinKonzerte im Heilbronner Land. Dort hat man es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige kulturelle Veranstaltungen auch in den ländlichen Raum zu bringen und ausgewählte Locations im Stadt-und Landkreis zu bespielen, damit Menschen überall in der Region anspruchsvolle und unterhaltsame Konzerte erleben können. Schirmherr ist Landrat Norbert Heuser.