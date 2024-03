Theatertage: LOVE - Die Entfaltung der Liebe

Yaron Shamir Productions

Liebe, die sich ausdrückt, ist Liebe in Bewegung – in Musik, Tanz und Gesang. Mit Werken von Purcell, Monteverdi, Händel und anderen erkundet LOVE in einer einzigartigen Fusion aus Musik, Tanz und Text die vielschichtige Natur der Liebe.

LOVE ist ein Projekt des Choreografen und Tänzers Yaron Shamir, das das Phänomen der Liebe in Musik, Text und Gesang erforscht. In der Welt der gesungenen Musik, insbesondere im Barock, drückt die Musik die Liebe in all ihrer Tiefe und Intensität aus, jedoch handelt der gesungene Text oft von unerfüllter, unsicherer oder unmöglicher Liebe, von Zurückweisung und Verzweiflung.

Im Mittelpunkt von LOVE steht die Idee, dass Liebe umso ausdrucksvoller und bewegter wird, je unerfüllter und unmöglicher sie erscheint. Dann hat sie eine Stimme, kann sich in Tönen, Gesten und Worten ausdrücken. Doch liegt der dichteste Ausdruck der Liebe tatsächlich in ihrer Unmöglichkeit?

Choreografie und Künstlerische Leitung: Yaron Shamir

Musikalische Leitung und Sopran: Ulrike Kristina Haerter

Tanz: Simona Semeraro

Theorbe: Niels Pfeffer

Text: Yaron Shamir, Jörg Michael Kastl

Projektmanagement: Nicole Meier