18. Lange Kunstnacht Leonberg

Von Samstag, 27. April, 19 Uhr, bis Sonntag, 28. April, 1 Uhr, lädt die LaKuNa alle Kunstinteressierten und Nachtschwärmer in die Leonberger Altstadt ein.

Mehr als 30 KünstlerInnen beteiligen sich und zeigen an 24 Stationen die Ergebnisse ihres schöpferischen Tuns. Neben der künstlerischen Vielfalt tragen die Ausstellungsorte wesentlich zum Flair der LaKuNa bei.

In Galerien und Ateliers, in Pop-up-Ausstellungsräumen und im Freien wird Kunst präsentiert und verlockt zu Gespräch wie Genuss. Am späten Abend bespielt der Media- und Digitalartist Benjamin Jantzen den Hof des Alten Rathauses.

Der Pop-Chor „rytmix“ des Liederkranz Leonberg 1840 e.V. geht musikalisch mit. Der Lions Club Solitude e.V. verstärkt die gastronomischen Angebote rund um den Marktplatz.

Herr Oberbürgermeister Martin Georg Cohn eröffnet die LaKuNa um 19 Uhr im Galerieverein Leonberg.