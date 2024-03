AUSGEBUCHT - Dachs und Rakete - Das beste Picknick aller Zeiten

Herr Dachs und Schnecke Rakete wollen ein Picknick machen. Nur haben sie so viele Sachen im Gepäck, dass all das nicht mehr durch die Türe passt. Was nun? Unsere Vorlesepatin liest euch die Geschichte vor.

Ab 4 Jahre

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte anmelden unter:

stadtbibliothek.zw-orschelhagen@reutlingen.de oder Telefon 07121 630226.

Anmeldungen sind ab Freitag, 08.03.2024 möglich.