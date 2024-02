Ausstellung Birgit Brenner-- Never Happy. Never Sad.

"Never Happy. Never Sad", ja aber "was dann?" Diese Frage liegt einem unweigerlich auf der Zunge, liest man den Ausstellungstitel von Birgit Brenner. Mögliche Antworten dürften nicht wenige zu finden sein, schließlich wird eine große Auswahl an Arbeiten der Künstlerin aus den Jahren 2013 - 2023 gezeigt, die von Aquarellen und Zeichnungen auf Papier über Collagen aus Pappe und Holz hin zu raumgreifenden Installationen reichen.

Es sind Inszenierungen, die durch ihre Bildgewalt ins Schwarze treffen, gerade weil sie mit den Ambivalenzen spielen, die sowohl den Menschen als auch die Gesellschaft charakterisieren.

Text: Lisa Schütz (abgewandelt)

Die Ausstellung wird vom 9. März 2024 bis zum 9. Juni 2024 gezeigt. Eröffnung ist am 8. März 2024 um 19:00 Uhr. Öffnungszeiten unseres Museum sind Freitag bis Sonntag von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr.