Auf den Spuren von Marie Hesse

Lassen Sie sich auf einem Spaziergang mit einer Vertrauten des Schriftstellers Hermann Hesse verzaubern, die in ihrem zeitgenössischen Gewand aus dem 19. Jahrhundert erstaunliche Geschichten aus ihrem Nähkästchen preisgibt. Sie werden staunen, welche Erzählungen sie über die Missionarin und Lehrerin Marie Hesse, deren Söhne Hans und Hermann sowie angesehene Zeitgenossen von damals und das Leben in der Stadt in ihrem Repertoire bereithält.