Am Sonntag, dem 26. Mai 2024 um 16 Uhr präsentiert ein Trio im Wasserschloss Bad Rappenau ein musikalisches Kammerkonzert für Violine, Violoncello und Klavier mit Werken von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven.

Es musizieren Katharina Uhde (Violine), Professorin für Violine an der Valparaiso University (USA); Sanja Uhde (Violoncello), Konzertcellistin, und Lidija Pavlović (Klavier).

Katharina Uhde führt mit kurzen Moderationen durch das Programm.

Franz Schuberts langsamer Satz Andante con moto aus dem Klaviertrio in Es-Dur, D 929, gehört zu den bekanntesten Sätzen der Klaviertrioliteratur und wird oft in tragischen Filmen als Filmmusik verwendet. Komponiert etwa 1827-1828, nimmt der Satz Bezug auf das schwedische Volkslied Se solen sjunker (Sieh die Sonne untergehen), das dem Satz seinen dunklen und lyrisch-depressiven Charakter verleiht.

Beethovens Klaviertrio Nr. 7 in B-Dur, op. 97, oft „Erzherzog-Trio“ genannt, wurde im Jahr 1811 veröffentlicht. Das Klaviertrio entstand in zeitlicher Nachbarschaft mit den Sinfonien Nr. 7 und Nr. 8 (beide 1811-12). Zusammen mit Joseph Linke und Ignaz Schuppanzigh brachte Beethoven das Trio am 11. April 1814 in Wien zur Uraufführung. Dies war Beethovens letztes öffentliches Auftreten als Pianist. Das besondere Verhältnis zwischen Beethoven und dem Widmungsträger Erzherzog Rudolph kommt in einem Brief gelegentlich der Dedikation des Klaviertrios Op. 97 besonders schön zur Geltung: „Ich überschicke hier die Zueignung des Trio an I. K. H.; auf diesem steht es, aber alle Werke, worauf es nicht angezeigt ist, und die mir einigen Werth haben, sind E. K. H. zugedacht“ (Ludwig Ritter von Köchel, Briefe Ludwig van Beethovens an den Erzherzog Rudolph (Bremen, 2012, S. 9).