Benefizkonzert der Heilbronner Bürgerstiftung mit dem Bosch Jazz Orchestra

Jazzige Klänge, mitreißende Rhythmen und eine Leidenschaft für die Musik – das ist das Bosch Jazz Orchestra! Es wurde im November 2006 gegründet und tritt in klassischer Bigband-Besetzung auf.

Auch beim schon traditionellen Benefizkonzert der Heilbronner Bürgerstiftung, das in diesem Jahr am Donnerstag, 18. April, um 19:30 Uhr im Abraham Gumbel Saal im Heilbronner Bankhaus an der Allee stattfindet. Karten gibt es über den Kartenanbieter Diginights (www.diginights.com) sowie an der Abendkasse.

Aktuell besteht das Bosch Jazz Orchestra aus ca. 35 Musikerinnen und Musikern. Unter der virtuosen musikalischen Leitung des renommierten Profitrompeters Josef "Sepp" Herzog zaubert das Bosch Jazz Orchestra diesen fetten Bigband-Sound, der jeden Zuhörer in den Bann zieht.

Das Repertoire des Bosch Jazz Orchestra ist breit und vielfältig. Mit Bigband-Klassikern der Swing-Ära von Count Basie bis Duke Ellington entführt es das Publikum in eine Ära des Jazz, in der der Groove regierte und die Tanzflächen bebten. Die Band zeigt ihre Vielseitigkeit mit heißen lateinamerikanischen Rhythmen, coolen Funk-Nummern und aktuellen Jazz-Rock- und Pop-Titel. Arrangements von Sammy Nestico, Peter Herbolzheimer, George Gershwin, Antonio C. Jobim, Nat King Cole u.v.a. sind regelmäßig mit im Programm.

Das Orchester tritt mehrheitlich zu Benefizkonzerten für soziale Zwecke auf.