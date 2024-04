Theater: "Die Blues Brothers - Ein Roadtrip through the Länd"

In der Theater-Reihe 2023/2024 des Gmünder Kulturbüros:

frei nach dem Film von John Landis

Die Blues Brothers - Ein Roadtrip through the Länd

Württembergische Landesbühne Esslingen

Samstag, 4. Mai 2024

20 Uhr, Congress-Centrum Stadtgarten

"Wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn." Mit diesem Satz sind Dan Aykroyd und John Belushi alias Elwood und Jake Blues 1980 in die Filmgeschichte eingegangen. Die "Blues Brothers" sind nicht zuletzt wegen grandioser Musiknummern wie "Everybody Needs Somebody to Love", "Think" oder "Shake a Tail Feather" Kult. Im Stadtgarten darf man sich auf eine temporeiche, energiegeladene Bühnenversion mit schwäbischem Lokalkolorit und Live-Band freuen.

1979. Die Brüder Hans und Elmar Eisele - alias "Jake und Elwood Blues" - möchten das Waisenhaus, in dem sie groß geworden sind, vor der Schließung retten. Sie wollen ihre alte Band, die "Blues Brothers", für ein Benefizkonzert zusammentrommeln. Und so machen sie sich, ausgerüstet mit einem klapprigen Mofa, auf einen musikalischen Roadtrip durch die baden-württembergische Provinz und legen sich nicht nur mit einer Country-Band, sondern mit sämtlichen Gesetzeshütern an und verursachen Chaos, wo immer sie auftauchen.