Bildungsmesse Heilbronn

Gerade in der heutigen Zeit und dem Mangel an Fachkräften ist es umso wichtiger, euch zu unterstützen und eine Perspektive aufzuzeigen.

Unsere Bildungsmesse im redblue Heilbronn ist der perfekte Standort, um Unternehmen und potenzielle Arbeitnehmer zusammen zu bringen - und das im persönlichen Gespräch ohne lange Wege oder bürokratischen Aufwand.

Hier könnt Ihr ganz ungezwungen und in lockerer Atmosphäre den Ausstellern Fragen stellen, euch Tipps holen und einen ersten Eindruck hinterlassen! So erhöht Ihr Eure Chance auf ein richtiges Bewerbungsgespräch und kommt so Eurem Traumjob immer näher.

Die Bildungsmesse in Heilbronn ist die Messe für Ausbildung, Studium und Beruf in der Region Heilbronn-Franken.

Namhafte Firmen aus der Region sowie Schulen, Behörden und weitere Bildungsinstitutionen präsentieren sich am größten Messestandort Heilbronns auf über 12.000m². Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Fachvorträgen, einem Gewinnspiel, Last-Minute-Börse u.v.m. runden den Messebesuch ab.

Durch einen kostenlosen Shuttlebus kommt Ihr bequem zur Bildungsmesse.