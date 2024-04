Kommet zu Hauf, am 11.05. gibt es was auf die Ohren! Über Hardcore bis zu Deathcore ist für jeden tanzfreudigen Fan der härteren Musik was dabei!

Mit dabei sind: Lilac (Deathcore/Augsburg), Cold Fury (Hardcore/Sulzbach), Soul Prison (Hardcore/Stuttgart) und DVST (Hardcore New Metalcore/Karlsruhe)