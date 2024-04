Autorenlesung mit Michael Kobr

Nach seiner erfolgreichen Krimireihe mit Kommissar Kluftinger stellt Michael Kobr seinen Roman „Sonne über Gudhjem“ vor.

Weiße Strände, goldgelbe Felder, idyllische Küstendörfer und Sonne rund ums Jahr: Die beschauliche dänische Urlaubsinsel Bornholm scheint der ideale Platz, um das Leben ein wenig ruhiger angehen zu lassen. Das denkt sich auch der Kriminalpolizist Lennart Ipsen, als er bei der überschaubaren Insel-Kripo anheuert. Doch statt Angelfahrten und Joggen am Strand wartet gleich sein erster Mordfall auf ihn: Schweinebauer Kristensen wird tot in der eigenen Räucherkammer aufgefunden. Schnell wird klar, dass eine Mordermittlung auch auf der Sonneninsel so manche Schattenseite ans Licht zu bringen vermag.

