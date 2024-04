Bockbier-Fest am 9./11./12.

Am Himmelfahrt und dem darauf folgenden Wochenende feiern wir wieder unser traditionelles Bockbier-Fest aufdem Festgelände in Neuenhaus. Hierzu möchten wir alle Bürgerinnen und Bürger herzlich einladen. Neben dem Bockbier der Klosterbrauerei Andechs gibt es die ganze Palette an Grillspezialitäten und Getränke, die eine gute Hocketse so ausmacht. Im Probelokal wird unsere Kaffee- und Kuchenbar eingerichtet. Für die kleinen Gäste gibt es eine Spielecke mit Sandkasten und Rutsche.