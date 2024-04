CARRUMBLE #2

Am 11. und 12. Mai erwartet Sie ein markenoffenes Autotreffen für Oldtimer, US-Cars und Supercars mit freiem Eintritt. Am Samstag öffnen sich die Tore um 10 Uhr. Ab 19 Uhr laden wir Sie zur Party im Motorworld INN mit Live-Musik ein. Am Sonntag setzen wir das Event von 10 bis 18 Uhr fort.

Genießen Sie kulinarische Köstlichkeiten von Foodtrucks, ein unterhaltsames Kinderprogramm und stöbern Sie in an den verschiedenen Verkaufsständen in unserem Schmiededom. Ein unvergessliches Wochenende für Autoenthusiasten!