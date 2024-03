CHO-CHO SAN 蝶々さん

Tanztheater nach der Erzählung "Madame Butterfly" von John Luther Long von Nene Okada und Marco Girardin.

Eine junge Frau steht am Strand von Nagasaki. Sie wartet auf ein Segel am Horizont, ein uneingelöstes Versprechen und eine vielleicht längst verlorene Liebe. Einmal werde er zurückkommen, hat Pinkerton gesagt, sie müsse nur Geduld haben. Sie, die Cho-Cho San heißt, und die er Madame Butterfly nennt. Sie, die Geisha aus dem Teehaus, der er den Namen genommen hat. Denn für Mr. Pinkerton, Offizier der US-Navy, ist die Ehe mit der Japanerin von Anfang an ein erotisches Spiel auf Zeit, dessen Regeln er bestimmt.

1898 publiziert der US-amerikanische Autor John Luther Long die Novelle "Madame Butterfly", die sechs Jahre später zur Vorlage der gleichnamigen Oper Giacomo Puccinis werden wird und die Geschichte einer unglücklichen Liebe weltberühmt macht. Beide Interpretationen sind Ausdruck verklärter Fremdreize der Jahrhundertwende und sprechen kaum aus der Perspektive der titelgebenden Protagonistin.

Nene Okada und Marco Girardin lassen die legendäre Erzählung in poetischen Bildern lebendig werden und geben Madame Butterfly als Cho-Cho San nicht nur ihren Namen zurück, sondern auch eine eigene Stimme.

Dabei trifft traditioneller japanischer Tanz auf zeitgenössische Spielweisen des europäischen Tanztheaters, während sich bekannte Melodien Puccinis mit elektroakustischen Klangwelten mischen. Das Tanzstück feierte seine Premiere am Düsseldorfer Schauspielhaus.

Mit Nene Okada (Tanz), Marco Girardin (Live-Musik) und Sarah Steinbach (Stimme), Choreografie: Nene Okada.